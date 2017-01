Madeon et Porter Robinson en concert à Paris le 9/02 avec Virgin Radio

Depuis la sortie de son premier album Adventure en 2015 et de la tournée des festivals qui a suivi, Madeon s’était fait plutôt discret, dans l’Hexagone du moins. L’été dernier, il a sorti un nouveau single Shelter en featuring avec le dj superstar outre-Atlantique Porter Robinson puis a entrepris avec lui une tournée à travers l’Amérique du Nord. On se plaignait que le jeune producteur breton ait boudé ses fans français, mais heureusement Madeon et Porter Robinson ont annoncé en novembre dernier une date exceptionnelle en France, dans la prestigieuse salle de l’Olympia à Paris qui plus est. Rendez-vous le 9 février prochain pour le Shelter Live Tour à Paris, en partenariat avec Virgin Radio bien sûr !

Après une tournée commune en Amérique du Nord, en Europe et en Australie ainsi qu’une collaboration sur le titre Shelter, Madeon et Porter Robinson pourraient-ils sortir un album ensemble ? On ne demande que ça d’un des duos les plus prometteurs du moment qui se produira également à Coachella cette année ! Pour réservez vos places pour le concert de Madeon et Porter Robinson à l’Olympia de Paris le 9 février, c'est par ici. Un conseil, dépêchez-vous de les prendre, la date risque d’afficher très bientôt sold out.