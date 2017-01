Madeon : De Pop Culture à la tournée avec Porter Robinson... Retour sur le parcours du jeune prodige

Vous n’avez pas pu passer à côté de l’info, ce vendredi 27 janvier aura lieu la première édition d’Electroshock de l’année 2017, la plus grande soirée électro de France. À cette occasion, Virgin Radio a choisi le Zénith de Strasbourg et y a invité les meilleurs artistes électroniques du moment. Parmi eux on retrouve le jeune Madeon aka Hugo Declercq qui sera de la partie pour la seconde fois, il avait déjà participé à l’Electroshock à Paris en mars 2015. Du haut de ses 22 ans seulement, l’artiste breton maitrise ses pads et l’art du mashup comme personne, son live est l’un des plus attendus de la soirée et pour se mettre en jambe, on vous propose de revenir sur l’incroyable parcours du jeune prodige de l’électro français !

Hugo Leclercq a aujourd’hui 22 ans, mais a commencé sa carrière très tôt à l’âge de 11 ans sous le pseudo de DJ Deamon. Il commence très vite à connaître un large succès sur Soundcloud, et remporte son premier concours de remix en 2010 pour son travail sur le titre The Island de Pendulum. En 2011, c’est la consécration Pop Culture pour lui. À ce jour, cet impressionnant mashup de 3 minutes, qui réunit pas moins de 39 morceaux emblématiques de la pop culture, totalise plus de 38 millions de vues sur YouTube. Le début de son ascension fulgurante peut commencer et Madeon est invité à se produire aux quatre coins du monde.

Son premier single Icarus sort le 24 février 2012, lui permettant ainsi de jouer aux plus grands festivals du monde dont Coachella en Californie ! En 2013, sa carrière de producteur commence. Il travaille pour Ellie Goulding sur le titre Stay Awake, pour Lady Gaga sur son album Artpop mais aussi Two Door Cinema Club sur le hit Changing of the Seasons. Notons qu’il n’a que 19 ans à cette époque. Il faudra attendre mars 2015 pour que son premier album Adventure ne sorte, et on y retrouve de très belles collaborations telles que Dan Smith de Bastille, Passion Pit ou encore Mark Foster de Foster The People. Le disque nous offre même un titre où Hugo chante lui-même sur ses vocales. Une tournée mondiale Adventure Tour s’en suit, on se souvient encore du live grandiose que Madeon a proposé aux Vieilles Charrues 2015.

Depuis, il s’était fait plutôt discret jusqu’à ce que Madeon dévoile un nouveau titre Shelter en featuring avec Porter Robinson. S’il est encore peut connu chez nous, ce dernier est un DJ producteur très populaire outre-Atlantique et avait même été désigné artiste de l’année 2015 par MTV. Cette collaboration a été dévoilée en même temps que l’annonce d’une tournée commune des deux artistes, en automne dernier en Amérique du Nord et cette année en Europe, Asie et Australie. Madeon et Porter Robinson seront d'ailleurs le 9 février prochain à Paris pour une date en partenariat avec Virgin Radio à l’Olympia. Mais avant cela, on espère vous voir ce vendredi 27 janvier au Zénith de Strasbourg pour la grande soirée Electroshock où Madeon risque encore une fois d’agiter la foule comme jamais !