LP : Other People, le clip dévoilé

LP a annoncé il y a quelques jours un nouveau concert à Paris, pour le 13 avril 2017 dans la prestigieuse Salle Pleyel. La chanteuse nous fait un autre cadeau cette semaine en dévoilant le clip de Other People. Une chanson douce et amère où l'américaine raconte les désastres d'une relation sentimentale ouverte (non monogame donc). Le clip met en scène la chanteuse ainsi qu'une comédienne censée représentée sa compagne et qui se lie sentimentalement à toute une série de personnes. Le clip est réalisé par Chuck David qui était aussi derrière la caméra des clips de Tightrope et Lost On You.

Other People réunit tout ce qui fait le charme de LP : son écriture acérée, ses sifflotements sans pareil et sa voix toujours sur le fil du rasoir. Si vous n'avez jamais vu la chanteuse en live, on vous recommande de la découvrir sur scène car elle s'y révèle encore plus poignante qu'en version studio. Pour rappel Lost On You s'est classé numéro 1 en France pendant plusieurs semaines fin 2016. Le clip d'Other People, qui cumule déjà 100 000 vues en moins de 24h sur You Tube, pourrait bien rencontrer le même succès. Affaire à suivre !