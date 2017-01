LP annonce un concert à Paris au printemps

Elle nous a accompagné tout l’été avec son titre « Lost On You ». La chanteuse Laura Pergolizzi aka LP est la nouvelle sensation pop-rock venue tout droit des Etats-Unis. Enfin nouvelle, pas tant que ça. L’artiste de 35 ans a longuement œuvré dans l’ombre avant de connaître la consécration. Compositrice de Christina Aguilera, Rihanna ou encore Cher, elle a publié trois albums qui n’ont pas connu le succès escompté, puis a vu sa carrière exploser en Europe avec la sortie de l'EP « Death Valley ». Surfant sur l’immense succès du single « Lost On You », LP a dévoilé son quatrième album en décembre 2016. Ses nouveaux titres, elle viendra les défendre sur scène à Paris lors d’un concert à la salle Pleyel le 13 avril 2017 !

Disque d’or en une semaine, le clip de « Lost On You » a été visionné près de 80 millions de fois sur Youtube. Si vous avez manqué le concert intimiste de LP au Café de la Danse en septembre dernier, ne passez pas à côté de ce nouveau show parisien ! Armé de son ukulélé, LP fera une nouvelle fois vibrer le public français. D’autant plus que cette grande artiste à la forte personnalité et au timbre de voix unique n’a pas fini de faire parler d’elle. Les billets seront en vente à partir du vendredi 27 janvier dans tous les points de vente habituels. Et pour ceux qui se demandent encore ce qui se cache derrière ces deux lettres mystérieuses, voici cinq choses à savoir sur LP !