Love Actually revient pour un sequel avec le casting d'origine !

Depuis 14 ans, nous regardons Love Actually dès que les vacances de Noël se profilent : c'est un rituel, une habitude, un truc qui s'est clairement inscrit dans l'ADN de n'importe quelle personne aimant les fêtes. Love Actually n'est pas qu'un film, c'est carrément un long-métrage qui aura marqué quelques générations. Le Premier Ministre et ses déboires, Sam, Jamie et tous les autres nous ont fait rire (surtout Colin), pleuré et on en passe. La bonne nouvelle, c'est que Richard Curtis va réunir (presque) tout le casting pour un mini sequel à l'occasion du Red Nose Day.

Baptisé Red Nose Day Actually, ce sequel sera l'occasion pour nous de voir où les personnages que nous aimions tant en sont dans leurs vies. Côté casting, ils sont nombreux à avoir dit oui : Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley... même Andrew Lincoln devrait être là (et ça nous fera du bien de le voir dans un monde où Negan n'existe pas et où il n'est pas en guerre). Seules l'absence d'Emma Thomson et Alan Rickman (décédé en janvier 2016) donnera une saveur particulière à cette suite qui sera diffusée le 24 mars en Grande-Bretagne.