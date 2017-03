Lorde : Liability, une chanson toute en émotion dévoilée

Il y a une semaine Lorde faisait son grand retour, après plus de deux ans d'absence ! Green Light, véritable tube en puissance, annonçait une Lorde différente, embrassant une pop très dansante. La chanteuse avait d'ailleurs prévenue, en amont, que cette tout nouvelle chanson risquait de surprendre son public. La néo-zélandaise vient de dévoiler un deuxième titre, Liability, qui vient cette fois ci titiller notre corde sensible. Comme sur son premier single, extrait de son second album à paraître Melodrama (16/06) Lorde explore les affres des relations sentimentales. Mais cette fois ci c'est simplement accompagnée au piano que la jeune femme nous raconte ses tourments. Sortez les mouchoirs et écoutez Liability dans le player ci-dessous !

Dans une interview à Beats 1 Radio, Lorde a raconté que cette chanson lui avait été inspirée alors qu'elle était "seule dans un taxi en train d'écouter Higher de Rihanna comme ANTI venait juste de sortir". Très émue par la chanson et en pleurs, l'artiste s'était alors dit que tout le monde vivait la même chose. " La chanson est devenue une espèce de talisman protecteur pour moi. Je me suis dit, tu sais quoi, je serai toujours avec ma propre personne donc il faut vraiment que je nourrisse cette relation et il faut que je me sente confortable à l'idée de passer du temps avec moi et de m'aimer". Lorde est l'invitée musicale du Saturday Night Live samedi 11 mars, l'occasion pour la chanteuse d'interpréter pour la première fois en live Green Light et Liability.