Lorde : Green Light et Liability en live pour la première fois au Saturday Night Live

Ce week-end le Saturday Night Live, diffusé sur la chaîne américaine NBC, recevait comme invitées Scarlett Johansson et Lorde. Lachanteuse néo-zélandaise vient tout juste de dévoiler coup sur coup deux nouveaux singles, Liability et Green Light. Sa performance au SNL était donc l'occasion pour l'artiste d'interpréter ses deux nouveaux titres pour la première fois en live. Si sa prestation sur Green Light était assez convenue, même si très dynamique, c'est la mise en scène sur le deuxième morceau qui a le plus interpellé. Vêtue d'une tenue de mariée, assise au côté de Jack Antonoff ( FUN) qui jouait du piano, Lorde a chanté Liability devant des portraits de la chanteuse suédoise Robyn et de Barack Obama.

Green Light et Liability ont toutes deux était co-écrites par Jack Antonoff. Le compagnon de Lena Dunham a également co-écrit plusieurs chansons de Taylor Swift ( I don't wanna live forever, Out Of The Woods...), on pouvait l'apercevoir en train de jouer du piano dans le clip de Green Light. Melodrama, le deuxième album studio de Lorde, sortira le 16 juin prochain. Il va donc falloir prendre son mal en patience avant de pouvoir découvrir le successeur de Pure Heroine. Le premier single dévoilé laisse présager un virage très dansant pour la chanteuse qui nous avait jusque là habitués à une pop plus introspective.