Lorde de retour avec Green Light, un tube en puissance 

Cela faisait des semaines que l’on annonçait le retour de Lorde pour 2017 et depuis quelques jours la chanteuse avait teasé sa toute nouvelle chanson, Green Light, sur ses réseaux sociaux. A 20h pile, comme prévu, la néo-zélandaise a balancé le clip de ce premier single extrait de Melodrama, son deuxième album à paraître. L’artiste avait précisé sur Twitter « Je suis très fière de cette chanson. Elle est très différente, et assez inattendue. Elle est complexe et amusante et triste et joyeuse et elle vous fera DANSER. » et « C’est le premier chapitre de l’histoire que je vais vous raconter, l’histoire des deux dernières années sauvages et fluorescentes de ma vie. C’est là que ça commence. » Lorde n’aurait pas mieux pu décrire cette chanson qui ne ressemble pas à la pop minimale et ténébreuse de son premier album, Pure Héroïne. Elle a revanche tout du tube sur lequel on aura envie de danser mais aussi de hurler !

Le clip a été réalisé par Grant Singer, à qui l’on doit les clips de I Don’t Wanna Live Forever ( Taylor Swift & Zayn) et Starboy ( The Weeknd ft Daft Punk). La chanson a quant a elle été produite par Jack Antonoff ( FUN) que l’on peut d’ailleurs apercevoir dans la vidéo en train de jouer du piano. On avait rarement vu chanson sur une peine de cœur aussi dynamique et enlevée. On ne serait pas étonné que ce tube en puissance de Lorde ne finisse pas remplacer le Someone Like You d’Adele comme nouvelle chanson préférée pour ruminer sur un(e) ex amant(e) ! Cela faisait trois ans que Lorde n’avait pas sorti de nouvelles chansons en solo ( la dernière étant Magnets de Disclosure sortie en 2015 ) et son retour s’annonce triomphale ! On a très très hâte de découvrir la suite après cet très bel avant-goût au nouveau chapitre musical entamé par Lorde.