London Grammar : Gagnez vos séjours et vos places pour le showcase ultra privé Virgin Radio le 20/03 à Paris

Souvenez-vous du raz-de-marré London Grammar en 2013, le groupe britannique avait tout raflé sur son passage à la sortie de son premier album If You Wait acclamé par la critique. L’opus s’est écoulé à plus de 1,5 millions d’exemplaires dans le monde, notamment certifié triple disque de platine en France. Après une tournée mondiale, London Grammar s’était fait plutôt discret depuis et revient enfin en 2017 avec un second album. Les singles Rooting For You et Big Picture ont d’ores et déjà été dévoilés et en attendant la sortie du nouvel opus on vous a réservé une petite surprise. Le trio sera en showcase ultra privé Virgin Radio le 20 mars prochain à Paris. Évidemment, on vous fait gagner vos séjours et vos places pour y assister !

Pour tenter de remporter vos séjours et vos places pour le showcase ultra privé de London Grammar le 20 mars prochain à Paris, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio (comme d’habitude), dès que le signal retentira il vous faudra envoyer le code indiqué au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms). Quelques heureux auditeurs seront tirés au sort et gagneront un séjour à Paris pour aller applaudir London Grammar en live. Bonne chance à tous !