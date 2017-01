London Grammar dévoile le nouveau single "Rooting For You"

Après le succès du premier album If You Wait porté par le tube Hey Now en 2013, London Grammar s’était fait plutôt discret depuis. En 2015, le groupe anglais s’était produit sous une pluie battante au festival Les Vieillles Charrues mais il n’était pas encore question d’un nouvel opus malgré la demande insistante des fans. On avait (presque) perdu espoir, et le miracle du Nouvel An a opéré, hier London Grammar a dévoilé son nouveau single Rooting For You. Si le trio n’a pas encore dit un mot sur un potentiel second opus, il y a de grandes chances que ce titre en soit le premier extrait. En attendant plus d’informations à venir, on écoute le nouveau single de London Grammar Rooting For You !

Pendant les deux premières minutes, Hannah Reid la chanteuse se produit seule a capella sur ce morceau à la dimension mystique. London Grammar reste dans un univers très majestueux, dont l’élégante l’instrumentale sublime la voix chaude et envoûtante de Hannah Reid. Interrogé en 2015 sur le prochain album, London Grammar avait évoqué dans une interview qu’il serait « un croisement entre Pocahantas et Fleetwood Mac ».