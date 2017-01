Lollapalooza Paris : Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Lana Del Rey... La programmation complète

Tenez-vous prêts, le festival Lollapalooza arrive en France cette année après avoir offert parmi les plus belle programmations du monde à Chicago, à Berlin ou encore à Sao Paulo depuis plusieurs années. Pour sa première édition française, l’évènement a choisi l’Hippodrome de Longchamp à Paris, qui vibrera aux rythmes des concerts d’un line-up tout simplement énorme les 22 et 23 juillet prochains. Eh oui, les premiers artistes de l’affiche ont enfin été annoncés et vont au delà de nos espérances, on avait rarement vu une programmation aussi alléchante. Dévoilés ce mardi 17 janvier en streaming live à 17h30 sur les réseaux sociaux du festival, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Imagine Dragons, DJ Snake, Lana Del Rey, LP, Glass Animals, Pixies, Alt-J, The Roots, Mashmello, IAM, Liam Gallagher, The Hives, Martin Solveig, Editors, La Femme, Skepta, Walk Off The Earth, Milky Chance, Yellow Claw, Don Diablo, Oliver Heldens, Kaleo, Crystal Fighters, Rival Sons, Jauz, Alan Walker, Slushii, Nghtmre, Tom Odell, Seasick Steve, Joyride, Oscar And The Wolf, Bear's Den, Tiggs Da Author, Black Tiger Sex Machine, Jeremy Loops, Anna Kova, Don Broco, Tess, Moksi, Max Jury, Henri PFR, Cinnamon et Dustycloud seront donc de la partie !

Interrogé l’année dernière par Télérama, le directeur général de Live Nation avait promis une programmation à la hauteur de la réputation de Lollapalooza, avec des artistes issus de tous les genres musicaux. Également annoncés, cinq univers qui se tiendront pendant les deux jours de l'évènement, Lollakids, Lollachef, Lollagreen, Lollaclubnight ainsi que Pop Up dans le Marais. Les places seront mises en vente ce jeudi 19 janvier à 10h, nul besoin de vous dire d'être aux aguets, le sold out devrait afficher sold out très rapidement !