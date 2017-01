Lolita Malgré Moi, la comédie musicale débarque cette année !

Lolita Malgré Moi c'est un film culte et bientôt une comédie musicale ! Aux Etats-Unis, il n'est pas rare que Broadway s'accapare les grands succès du box office pour en faire des pièces chantées ! Spider-Man, Le Roi Lion, Chicago, School of Rock ont ainsi tous eu droit à leurs comédies musicales. Cela fait quelques années que le film de Mark Waters, dont le scénario est signé Tina Fey, avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams, est dans les tiroirs pour être transformé en spectacle musical. La date de lancement a enfin été fixée, ce sera le 3 octobre prochain à Washington. C'est Tina Fey elle même, avec l'aide de son mari le compositeur Jeff Richmond , qui travaille à l'élaboration de la comédie musicale.

Pour le moment le casting de cette comédie musicale n'est pas encore connue mais gageons avec l'équipe Fey/Richmond à la production, celle ci s'annonce de qualité ! Tina Fey est également aux commandes de la série Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt qui compte déjà deux saison. La troisième était attendue pour le mois de mars 2017 mais la grossesse d'Ellie Kemper, héroïne de la série, devrait repousser la diffusion à l'été prochain !