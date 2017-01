La puissance de sa voix nous avait littéralement bluffés lors de son passage dans le Lab Virgin Radio. Un an après sa victoire à l’émission Danse avec les Stars, qui l’a révélé auprès du public français, Loïc Nottet revient à son premier amour : la musique. Le jeune homme s’apprête à publier son tout premier album intitulé "The Reign Of Selfocracy", dont la sortie est prévue le 24 mars 2017 selon Télé-Loisirs. Le premier extrait "Million Eyes" et son clip chorégraphié cumulent déjà près de 5 millions de vues sur Youtube depuis la mise en ligne en octobre.

Pourtant Loïc Nottet a affirmé que son album ne serait pas uniquement constitué de ballades, mais qu’il contiendrait des morceaux "bien plus pêchus", évoquant l’enfance, la tolérance et la liberté. S’il se consacre maintenant à sa carrière de chanteur, le jeune homme ne renonce pas pour autant à la danse. Une audition a d’ailleurs été organisée récemment pour recruter les danseurs qui l’accompagneront sur la tournée. Avec sa voix singulière et son univers bien lui, le petit Loïc Nottet est promis à de bien grandes choses. Au printemps, il se lancera dans une tournée européenne et viendra présenter son nouvel album au public français. Son premier concert en France est déjà complet mais une nouvelle date a été annoncée à la Salle Pleyel (Paris) le 26 mai.