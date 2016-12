Loïc Nottet et Sofi Tukker dans le Lab Virgin Radio, revivez leurs lives

Pour l'ultime Lab Virgin Radio de l'année, Lionel recevait Loïc Nottet et Sofi Tukker. Le premier a fait les beaux jours de The Voice Belgique et de Danse avec les Stars tandis que les seconds ne devraient pas tarder à ambiancer les dancefloor du monde entier. Loïc Nottet était venu dans le Lab Virgin Radio pour une émission tourné en public. Il avait régalé ses fans énamourés d'une version live de Million Eyes et d'une superbe reprise de Lost On You (LP). Si vous n'étiez pas de la partie, il est donc temps de profiter de la session de rattrapage qu'on vous offre maintenant avec les vidéos de ces deux séquences !

Avec Sofi Tukker changement radical d'ambiance. Le duo New Yorkais a installé sa house groovy ensoleillée dans les studios de Virgin Radio. Au programme, le très réjouissant Drinkee, morceau sur lequel on ne peut s'empêcher d'avoir envie de danser et Awoo, une chanson tout aussi sautillante et joyeuse. Côté reprise, Sofi Tukker a misé sur une étonnante cover de Give Me One Reason de Tracy Chapman ! Ce dimanche rendez-vous pour un Lab Virgin Radio spécial Noël.