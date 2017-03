Logan et Deadpool se font la guerre sur Twitter

Ryan Reynolds est sûrement l’un des acteurs les plus drôles sur twitter. Toujours avec le mot qui fait rire, l’interprète du film à succès Deadpool dont un premier teaser hilarant du second volet a déjà été dévoilé s’en ait pris gentiment à son ami Hugh Jackman alors que ce dernier était à Beijing en Chine pour l’avant première du film Logan. Hugh Jackman a posté une photo sur twitter en compagnie de ses fans chinois avec pour légende « Merci pour cette incroyable visite Beijing » ce à quoi Ryan Reynolds a répondu : « je suis sur que ce sont des manifestants »

Pretty sure those are protesters. https://t.co/URNGDCg0cO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 5 mars 2017

Hugh Jackman n'a pas tardé à répondre à cette petite blague : "vraiment mec, vraiment ? ". Les deux acteurs sont de bons amis dans la vraie vie et Ryan Reynolds n'a d'ailleurs pas hésité à interviewer Wolverine (Hugh Jackman) récemment ! Le mari de Blake Lively a d'ailleurs affirmé qu'il aimerait beaucoup voir leurs deux personnages dans un film commun : " Je veux Deadpool et Wolverine ensemble dans un film. Tout ce qu'on a à faire c'est de convaincre Hugh. Je vais faire mon possible pour que mes amis sur internet se rallient à cette cause. Hugh est l'un des meilleurs gars qui puisse exister, c'est l'une des raisons pourquoi je veux ce film Deadpool/Wolverine, parce que j'adore ce type !" En voilà une belle preuve d'amitié ! En attendant de savoir si Ryan Reynolds se retrouvera dans un film avec Hugh Jackman, Logan est déjà disponible sur nos grands écrans !