Linkin Park tease (enfin) son prochain album (VIDEO)

Si vous suivez étroitement l'évolution de Linkin Park, alors vous savez que le groupe est en studio depuis quelques temps déjà. Après le succès incontestable de leur dernier album (The Hunting Party), Chester Bennington, Mike Shinoda et toute leur bande sont attendus au tournant : ce dernier disque était fait pour le live, c'était un opus qui avait clairement sa place sur scène. Après l'avoir défendu aux quatre coins du monde, ils ont fait le choix de se pencher sur la suite et c'est justement ce que l'on attend avec impatience. Malgré une envie de tenir leurs fans au courant de l'évolution du processus, reconnaissons qu'ils n'avaient pas donné tant d'indices que cela. Fort heureusement, c'est en passe de changer. La preuve :

Peu à peu, les vidéos prises en studio ont fait place aux visuels : Linkin Park tease son prochain album sur les réseaux sociaux mais ce qui retient notre attention reste "Heavy". "Heavy", c'est un titre dont les paroles ont été postée sur le site Genius et pour nous, c'est la preuve qu'ils seront bientôt de retour. Selon Alternativ Press, ce single sera en featuring avec Kiiara. Ajoutez à toutes ces nouvelles une vidéo postée sur la chaîne officielle de Linkin Parki il y a quelques jours et vous obtenez la certitude de que leur nouvel album est en route. Ils parlent de risque à prendre et clairement, tout cela nous intrigue. Dans la mesure où ils seront à l'affiche du Download Festival Français, on imagine que l'album sortira avant cette date.