Linkin Park ft. Kiiara : Heavy, le clip dévoilé

Trois ans sont passés depuis leur dernier album The Hunting Party en 2014 et les Linkin Park se sont longuement faits désirer par les fans depuis tout ce temps. Il faut dire que le groupe américain figurait parmi les plus populaires des années 2000 - 2010 et a réussi à séduire une large communauté de fans encore fidèles aujourd’hui grâce à ses tubes tels que Numb, Somewhere I Belong ou encore New Divide. La patience de leurs adorateurs a semblerait-elle payé puisque Linkin Park a enfin annoncé la sortie de son septième opus One More Light pour le 19 mai prochain ! Un premier titre One More Light en featuring avec la chanteuse Kiiara a été dévoilé et son clip vient d’être mis en ligne. On regarde !

Comme l’annonçait la participation de la chanteuse Kiiara, ce nouveau morceau a des sonorités bien plus pop qui peuvent surprendre les fans de la premières heures qui connaissaient plutôt les Linkin Park dans le registre nu-metal. Qu’on apprécie ou non ce virage musical, il faut noter l’audace du quintet ! Retrouvez Linkin Park en live à l’affiche du Download Paris Festival 2017 le 9 juin à Brétigny-sur-Orge.