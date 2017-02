Linkin Park dévoile leur nouveau titre "Heavy" extrait de leur prochain album

Trois ans après leur dernier album "The Hunting Party" couronné de succès, le groupe métal américain Linkin Park a enfin teasé leur septième album "One More Light" qui sortira le 19 mai prochain. Le quinquet mené par Chester Bennington, devenu une référence du genre continue de surprendre un peu plus leurs fans qui attendaient ce nouvel album depuis longtemps. En effet, le groupe a dévoilé cette semaine la tant attendue couverture de cet album sur leur page twitter avant d'annoncer une performance en live sur leur page Facebook. A l'occasion de cette performance qui s'est déroulée aujourd'hui, le groupe avait au préalable dévoilé leur single "Heavy" en collaboration avec la chanteuse Kiiara.

La chanteuse américaine Kiiara connue notamment pour son titre "Gold" a surpris tout le monde en collaborant avec Linkin Park. Ces derniers avaient posté plusieurs teasers de ce titre sur leur page Youtube. Le groupe qui sera à l'affiche du Download Festival à Paris le 9 juin en compagnie de Blink-182 et System Of A Down semble vouloir agrandir son public en touchant une cible plus mainstream. Le morceau est plus pop que ce à quoi le groupe nous avait habitué mais "Heavy" a déjà des allures de hit et laisse planer le doute quant à la teneur de ce futur album. Album pop ? Album metal comme à leur habitude ? Rendez-vous le 19 mai pour le savoir !