Les Gardiens de la Galaxie 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce explosive

Marvel a le sens du teasing alors que Les Gardiens de la Galaxie 2 sort le 26 avril prochain en France ( le 15 mai aux Etats-Unis), le studio ne dévoile qu'avec parcimonie des teasers pour promouvoir ce blockbuster très attendu. Le dernier en date a été dévoilé en exclusivité mondiale par Jimmy Kimmel lors de son talk show diffusé sur ABC cette nuit. Dans cette nouvelle bande-annonce on peut découvrir l'équipe de Starlord unir ses forces pour combattre de nouveaux ennemis au son de The Chain, tube de Fleetwood Mac. Ce qui laisse présager une Bande Originale aussi réussie que celle du premier volet des aventures de Peter Quill !

Les Gardiens de la Galaxie saison 2 ne sera pas qu'une quête de protection de l'univers mais aussi l'occasion d'explorer le thème de la filiation, qui courrait déjà dans le premier film. En d'autres mots, on va enfin savoir qui est le père de Starlord ! A noter que Groot fera son retour sous la forme de Baby Groot pour ce nouveau volet, et qu'il sera sous la protection de Rocket. Nebula et Mantis rejoignent quant à eux l'équipe des gardiens de la Galaxie, même si l'on peut se demander si la première sera vraiment de toute confiance. Pour le vérifier, rendez-vous le 26 avril prochain dans les salles françaises.