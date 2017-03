Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire : La saison 2 confirmée par Lemony Snicket

Apparue au début de l’année sur Netflix, l’adaptation télévisée des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire a complètement séduit la toile et les lecteurs nostalgiques de la saga littéraire. La série retrace la triste histoire de Violette, Klaus et Prunille pour qui les malheureux coups du sort s’enchaînent depuis la mort de leurs parents dans un incendie. Les trois enfants sont poursuivis tout au long par le Comte Olaf, leur premier tuteur, qui n’a qu’une idée en tête, récupérer leur héritage et éliminer sans scrupules tous ceux qui se mettront à travers son passage. Les huit premiers épisodes nous avaient plus convaincus par son univers absurde très théâtral et un Comte Olaf interprété par Neil Patrick Harris au sommet, on attendait déjà la saison 2 des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire après notre séance intensive de binge watching.

Bonne nouvelle, même si on savait que 3 saisons en tout des Désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire étaient prévues, rien d’officiel n’avait été annoncé, et Lemony Snicket, le créateur, vient de confirmer officiellement une saison 2 du show produit par Netflix. « Malgré mes avertissements constants, vous avez été nombreux à regarder l’adaptation des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire (…) À mon horreur, Netflix a été encouragé par ça et a rentabilisé ses biens mal acquis à travers une seconde saison de ces malheureuses et déconcertantes aventures », a écrit l’auteur dans son style bien à lui sur un site créé spécialement pour l'occasion. Alors, heureux ?