Les Animaux Fantastiques sans effets spéciaux ? Ça change tout (video)

Les Animaux Fantastiques, dont voici 9 secrets du tournage, a reçu un très bel accueil en salle et les impressionnants effets spéciaux ont sans doute joué un grand rôle dans ce succès. Chose surprenante, le film n'est pas nommé aux Oscars dans cette catégorie mais dans celles des meilleurs costumes et décors. Pourtant, au regard du travail de la société Rodeo FX qui a réalisé pas moins de 126 plans visuels pour le film, on aurait bien envie de passer un coup de fil au comité des Academy Awards...

En effet, on peut constater qu'une grande partie des plans est construite à partir d'un fond vert... On admire ainsi le travail visuel sur les créatures fantastiques et leur environnement, la reconstruction magique d'une pièce détruite ou encore la constitution du Congrès Magique des États-Unis d’Amérique (le MACUSA). Vivement 2018 pour voir Les Animaux Fantastiques 2, dont l'intrigue se précise.