Les Animaux Fantastiques, Harry Potter : JK Rowling répond aux questions les plus fréquentes

Depuis que vous avez vu les Animaux Fantastiques, dont voici des affiches chinoises épatantes, les questions se bousculent dans votre tête ! Vous êtes loin d'être seul, J.K. Rowling en personne a bien remarqué. A tel point qu'elle a décidé de dédier une partie de son site internet à des questions bien précises concernant Les Animaux Fantastiques. "Avec quatre films des Animaux Fantastiques à venir, j'ai décidé que mon cadeau aux amoureux des sorciers serait de répondre aux questions les plus fréquentes à propos de l'intrigue de la nouvelle franchise" explique J.K. Rowling. Résultat, 6 questions ont droit à des réponses détaillées ainsi qu'une question à propos d'"Harry Potter et la Chambre des Secrets" ! La traduction est ci-dessous (pour la version originale, c'est par ici).

Transplaner est très risqué quand c'est pour de longues distances. Comme pour la magie en général, ça dépend beaucoup des talents de celui qui jette le sort. Transplaner implique de connaître le lieu où on se rend ou alors la capacité de pouvoir le visualiser clairement. Transplaner outre-Atlantique causerait probablement des blessures mortelles. En plus, les créatures dans la valide de Norbert ont des natures magiques différentes. Certaines auraient pu transplaner avec lui, d'autres non.

Il transporte des créatures magiques à un moment où c'est illégal. Les No-Majs étaient beaucoup plus facile à passer que le contrôle des sorciers.

"Accio" ne fonctionne que sur les objets inanimés. Si les personnes et les animaux peuvent être indirectement transportés par des objets en plein "Accio" qu'ils avaient dans leurs mains, ça implique toutes sortes de risques en raison des blessures probables pour une personne ou une créature liée à un objet voyageant à la vitesse de la lumière.

Ca l'est mais les sorciers expérimentés peuvent en éviter les effets en utilisant des antidotes et des sortilèges.

Ce n'est pas le cas. Les talents de métamorphose de Grindelwald sont au-dessus de la plupart des sorciers. Il utilise un sortilège et non pas une potion pour ressembler à Percival Graves.

Un Obscurus se développe sous des conditions très particulières : un traumatisme associé à l'utilisation de la magie, une haine rentrée de sa propre magie et une tentative consciente de l'arrêter.