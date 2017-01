Les Animaux Fantastiques 2 : Norbert et Leta Lestrange, Zoe Kravitz en dit plus sur leur relation

Lorsqu’on a entendu le nom de Leta Lestrange dans le premier volet des Animaux Fantastiques, on a tous frissonné de peur ou de plaisir. De la famille Lestrange dans la saga Harry Potter, on connaissait déjà le redoutable couple de Mangemorts formé par Bellatrix et Rodolphus. Lorsque Norbert a confié à Queenie qu’il s’était éloigné de Leta car « les gens changent », on a tous pensé que les orientations maléfiques de la jeune femme ont pu mettre un terme à sa relation avec le personnage d’Eddie Redmayne, s’ils ont été amants un jour. Leta Lestrange a été annoncé au casting de la suite des Animaux Fantastiques et on se demande à présent qui elle est par rapport à Rodolphus. Sa grand-mère ? Une grande tante peut-être ? Quel rôle tiendra-t-elle dans Les Animaux Fantastiques 2 ? Zoe Kravitz qui l’incarnera en a dit un peu plus sur la relation qu’elle entretiendra avec Norbert Dragonneau !

« La relation entre Leta et Norbert est complexe, donc je pense que nous allons prendre le temps de l’explorer et la développer, ça va être très amusant ! », a déclaré la fille de Lenny Kravitz dans une interview pour Collider, « Selon ce que j’ai pu lire du script, je m’en suis fait une petite idée mais je ne sais pas grand chose. (…) Avec Eddie, lors de nos séances de lecture, on essayait de reconstituer le puzzle à partir de telle ou telle réplique. » Que nous réserve les scénariste sur cette intrigue entre Leta et Norbert qui risque d’être centrale dans le prochain volet ? Rendez-vous le 16 novembre 2018 pour le découvrir ! Par ailleurs, l’apparition d’un autre personnage est également très attendue, celle d’Albus Dumbledore dans les Animaux Fantastiques 2.