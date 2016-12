Les Animaux Fantastiques 2 : Leta Lestrange, ce qu'on sait du personnage

Même si Les Animaux Fantastiques, dont voici des affiches chinoises épatantes, se déroulent 70 ans avant les aventures d'Harry Potter, il y a des noms familiers tout au long du film. Les noms d'Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, nous rappellent ainsi les liens étroits entre les deux histoires. Mais il y a un autre nom qui a intrigué tous les spectateurs, celui de Leta Lestrange, interprété par Zoe Kravitz. Pour le moment, on n'a vu qu'une photo de cette nouvelle venue au nom très évocateur mais elle provoque déjà une interrogation : "Pourquoi Norbert Dragonneau se retrouve-t-il associé à un membre de la famille Lestrange, proche de Voldemort (rappelez-vous de Bellatrix) ?" Visiblement, les deux jeunes sorciers ont été très proches (et amoureux) à Poudlard avant que l'ami des créatures fantastiques ne se fasse expulser. Mais la vie les a séparés, au grand désarroi de Norbert apparemment toujours attaché à la jeune femme puisqu'il transporte sa photo dans sa valise. Queenie, qui lit dans l'esprit et le coeur des gens grâce à son don de légimancie, évoque pourtant le caractère "égoïste" de la jeune femme. Quant à Norbert, il évoque Leta Lestrange à Tina en déclarant cette phrase pleine de mystères "Les gens changent". De quoi s'interroger sur ce qu'il a bien pu se passer entre eux !

Qui est Leta Lestrange ?

On peut évidemment supposer que Norbert Dragonneau se soit éloigné de Leta Lestrange en raison d'une radicalisation de ses idées. A l'époque, Gellert Grindelwald, interprété par Johnny Depp, sème la terreur et séduit d'autres sorciers avec des idées extrêmes sur la place qu'ils devraient occuper dans le monde. Tout le monde sait que les Lestrange sont une des rares familles au sang pur "sorcier" et sont persuadés de leur supériorité sur les moldus (Bellatrix et son mari Rodolphus le prouvent). La grand-mère Leta Lestrange (à moins qu'elle ne soit la grande tante) leur aurait ainsi peut-être inculqué ces valeurs.... Ce nom est en tout cas lourd à porter pour tous ceux qui connaissent la saga Harry Potter, dont voici la boule de bain qui détermine notre maison à Poudlard. Les Animaux Fantastiques 2 devraient nous donner plus d'éléments sur la jeune femme. Sera-t-elle au coeur de l'histoire et associée à Gellert Grindelwald ?