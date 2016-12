Leonard Cohen : Hallelujah, la reprise de cette écolière fait le tour du web (video)

Cette petite fille a surpris tout le monde. La vidéo montre en effet Kaylee Rodgers, seulement âgée de 10 ans, en train de chanter avec une maturité impressionnante "Hallelujah" de Leonard Cohen, aussi repris par Pentatonix. Enregistrée en différé par ce qu'elle était trop malade pour chanter en live lors de la chorale de Noël à l'église, la vidéo a été mise en ligne sur youtube, rencontrant depuis un succès massif sur internet... Déjà plus de 800 000 vues en quelques jours pour la petite fille dont le talent a été découvert alors qu'elle chantait "Libérée, délivrée" dans son coin en classe. Voilà ce que ça donne.

D'autant plus impressionnant puisque la jeune Kaylee de la Killard House Special School en Irlande du Nord est autiste et présente des symptômes d'hyperactivité. "Pour une enfant qui ne parle que rarement, qui ne lit pas à voix haute en classe, se dresser et chanter devant un public est fantastique. Elle a pris beaucoup sur elle" fait remarquer Colin Millar, le principal de l'école. De son côté, Kaylee a révélé à ITV combien elle a adoré l'expérience : "C'est génial de voir combien de vues j'ai eu. J'ai juste adoré le faire."