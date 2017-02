Le Nokia 3310 est de retour !

C'est une institution, un mythe, un gadget qui parlera à tout le monde : le Nokia 3310 est presque devenu collector, c'est le téléphone qui a vu grandir on ne sait combien de générations. Il était solide, il n'était pas si moche, il y avait le jeu Snake (qu'on aime tous) et en plus, il servait à téléphoner. Vous vous en souvenez peut-être mais pour le 1er avril, Nokia nous avait laissé croire au retour du téléphone légendaire. On y a cru, on était heureux mais... il a bien fallu se rendre à l'évidence : c'était une blague. Est-ce que l'engouement autour de l'appareil a donné envie à Nokia de retenter l'expérience ? Il faut croire !

Le 33 10 nouvelle génération... pour le 1er avril

Pour l'heure, il est difficile d'avoir plus d'informations concernant ce possible miracle : le 3310 V2 pourrait bien coûter 60 euros, de quoi être accessibles aux puristes. Mais attention, il faudra le voir comme un objet de collection. Même s'il proposera certaines fonctionnalités et que vous pourrez toujours l'utiliser comme téléphone de secours si le vôtre rend l'âme, ne vous attendez pas à ce qu'il remplace votreiphone. Nous, du moment qu'il y a Snake, on sera contents.

Ce nouveau 3310 devrait être présenté lors du Mobile World Congress (MWC) : entre le 27 février et le 2 mars 2017, Barcelone se mettra aux couleurs de la technologie. Après ça, nous en saurons peut-être plus. Du moins, selon Venture Beat.