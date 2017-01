Le YOYO - Palais de Tokyo s’en souviendra encore longtemps, le Virgin Radio Live avec Vianney, Calum Scott, Damien Lauretta et Naive New Beaters était énorme et a réchauffé les coeurs en ces temps glaciaux. Ces artistes phares de la playlist Virgin Radio ont tous séduit le public avec des sets émouvants et captivants pour certains, énergiques et déjantés pour d’autres. Le public présent pourra le dire, ce Virgin Radio Live du lundi 16 janvier a été des plus riches en émotions ! Si vous avez loupé l’évènement (ce sont des choses qui arrivent), pas de panique, Lionel vous réserve une émission spéciale où vous pourrez revivre les meilleurs moments de la soirée. Rendez-vous ce dimanche de 20h à minuit sur Virgin Radio !

Chaque semaine, votre animateur a pour habitude de recevoir de prestigieux invités qui font l’actualité musicale du moment dans son Lab. Ce dimanche, Lionel vous réserve une émission un peu spéciale, où l’on pourra réécouter les meilleurs moments du Virgin Radio Live avec Vianney, Calum Scott, Damien Lauretta et Naive New Beaters. Prestations marquantes, interviews des artistes… Vous revivrez la soirée comme si vous y étiez. Ne manquez pas le Lab Virgin Radio spécial Virgin Radio Live ce dimanche à partir de 20h !