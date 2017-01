Le Lab Virgin Radio : Gagnez vos places pour l’émission spéciale avec Peter Peter le 31 janvier !

C’est votre émission préférée du weekend, Le Lab Virgin Radio présenté par Lionel recevra le mercredi 31 janvier Peter Peter pour un enregistrement de lives et une interview ! L’artiste québécois débarque dans les studios de Virgin Radio dès 15H30, on va se régaler. Peter Peter va bientôt sortir son 3ème album studio qui devrait pointer le bout de son blister le 3 février prochain ! En attendant l’artiste se balade dans la France avec des Showcases Virgin Radio et Virgin Radio Live by Ibis ! Croisons les doigts pour que Peter Peter se confie un peu plus au micro de Lionel les copains.

Du 25 au 30 janvier, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour assister aux lives et interview de Peter Peter dans Le Lab Virgin Radio ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous et on se retrouve mercredi dans Le Lab !