Le Grand Prix de Serre Chevalier de retour le 18 mars avec Virgin Radio

Le Grand Prix de Serre Chevalier a connu son petit succès dans les années 80 et il fait son grand retour cette année après près de trente ans d’absence. C’est dans une version revisitée au goût du jour que cet événement se tiendra le 18 mars prochain. Ce parcours redonnera sens au slogan décrivant Serre Chevalier comme la “station des doux dingues”. En effet, le Grand Prix de Serre a été imaginé pour faire découvrir la station aux participants à travers deux types de parcours, celui pour les “dingues” et celui pour les “doux”. Un parcours à entamer individuellement ou à deux et la bonne nouvelle c’est que vous soyez à ski, snowboard, télémark ou monoski, vous serez les bienvenus puisque tous les objets glissants reconnus sont acceptés !

Le Grand Prix de Serre Chevalier dans sa nouvelle formule s’inspire des parcours de combattants à la mode. Les participants circuleront sur l’ensemble du domaine en traversant des obstacles, des virages relevés, des woops et des tunnels… Même les enfants auront droit à leur “mini” Grand Prix de Serre ! Pour vous inscrire rendez-vous sur le site de la station Serre Chevalier. En espérant vous voir le plus nombreux possible sur les pistes !