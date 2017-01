Le Blue Monday et un job de rêve dans le top insolite de la semaine

Sur la planète insolite cette semaine, nous avons trouvé de quoi faire votre week-end. Ainsi, on commence doucement avec le Blue Monday. Peut-être ne le saviez-vous pas mais le troisième lundi de janvier est considéré comme l'un des jours les plus déprimants de l'année -et avec ce froid, on était pas loin d'y croire. Mais fort heureusement, quelques news nous ont remonté le moral. Les comportements à éviter quand on veut séduire un homme, par exemple. Aussi, vous serez ravis d'apprendre qu'aux Etats-Unis, un couple cherche une nounou pour partir faire le tour du monde tranquillement en famille. Et croyez-nous, c'est un job de rêve. Tout de suite, le best-of insolite !

Comment lutter contre le jour le plus déprimant de l'année ?

Saviez-vous qu'il y avait une personne que vous ne pouviez pas bloquer sur Facebook ?

La couleur de votre chambre en dit long sur votre sexualité

Famille recherche nounou pour job de rêve !

Mesdames, pour séduire un homme, il y a des comportements à éviter !