Il y a quelques mois, il se murmurait que Lana Del Rey était sur le point de dévoiler un nouvel album surprise. Finalement, il faudra attendre encore un peu avant d'entendre le successeur de Honeymoon, sorti en 2015. Mais pour le moment, les fans de Lana Del Rey vont pouvoir se consoler avec un titre inédit, qui vient de fuiter sur Internet. Intitulée « Yes To Heaven », la chanson aurait été écrite aux alentours de 2013, lors de l’enregistrement d’Ultraviolence. Ecoutez !

On remarque d’ailleurs que la voix de la chanteuse a, depuis, quelque peu évolué. Dimanche soir, Lana Del Rey a publié une vidéo sur laquelle elle chante la chanson de Noël « Santa Baby » pour un jeune fan. En revanche, l’artiste de 31 ans s’est faite relativement discrète ces derniers mois et pour cause, elle serait actuellement en train de travailler sur de nouveaux morceaux…