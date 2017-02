Lana Del Rey : Love, son nouveau single en écoute

Annonçant une nouvelle chanson avec des mystérieux posters dans les rues de Los Angeles ce vendredi 17 février, Lana Del Rey, à l'affiche de Lollapalooza Paris, dévoile son nouveau morceau intitulé "Love". Sur l'artwork du single, on peut voir une image angélique de la chanteuse les yeux fermés au-dessus de celle de sa silhouette de dos à côté d'un homme non identifié. Des images tirées d'un futur clip ? Pour l'instant, mystère. Vous pouvez écouter ci-dessous "Love", récemment enregistré sous le nom de "Young & In Love", morceau co-écrit avec Emile Haynie ("Born To Die"), Rick Nowels ("Summertime Sadness’) et le producteur de Katy Perry, Benny Blanco.

Singing at home to the new song and sending Love to you. Also thinking about how thankful I am for my producer and collaborators that I get to see every day, Rick Nowels, Kieron Menzies and Dean Reid. Was great to have Emile Haynie back in the studio too- this time w Benny Blanco. Une publication partagée par Lana Del Rey (@lanadelrey) le 19 Févr. 2017 à 4h34 PST

To begin with...all you need is 'Love' https://lana.lnk.to/LOVE https://m.youtube.com/watch?v=P9zYSBK7Blw Une publication partagée par Lana Del Rey (@lanadelrey) le 18 Févr. 2017 à 15h13 PST

Une chanson typique de la star à l'ambiance vaporeuse et au refrain accrocheur qui nous met en appétit pour la suite. Lana Del Rey, dont la chanson "Yes To Heaven" a fuité sur la toile, a par ailleurs diffusé sur son compte Instagram un extrait de vidéo en noir et blanc semblant correspondre à l'artwork des posters de "Love". Ce nouveau single survient deux ans après la sortie de Honeymoon, son troisième album en tant que Lana Del Rey.