Lana Del Rey : Love, un clip plein d'amour et de beauté dévoilé

A peine le temps de découvrir le tout nouveau single de Lana Del Rey, Love, que la chanteuse en dévoile le clip. Au programme de cette vidéo : des fleurs dans les cheveux de Lana, une ambiance vintage pour l'esthétique, un peu d'onirisme et beaucoup d'amour. L'apparition de la chanteuse dans son clip, tout de blanc vêtu, évoque l'hologramme tant elle parait vaporeuse. Pour le reste elle mêle très bien esthétique vintage et ambiance moderne ( selfie et smartphone) avec une touche de rêve à travers une voiture en orbite dans l'espace. Une chanson qui est clairement dédiée aux fans, on peut ainsi voir la chanteuse leur donner un concert depuis un amphithéâtre puis sur une planète qui n'est pas la Terre ! Un clip très très beau à découvrir sans plus attendre...

Lana Del Rey a déclaré au sujet de Love sur Instagram "Hey les kids, merci d'écouter - ce n'est pas grave que ça ait fuité parce que comme je l'ai expliqué au-dessus, tout revient vraiment à l'amour et les intentions derrière la musique. C'est pourquoi c'est un parfait premier single, parce que celui-ci est pour vous et je vous aime". Un joli cadeau fait à ses fans donc, et qui confirme l'arrivée très prochaine du cinquième album de l'artiste. La bonne nouvelle c'est que la chanteuse sera sur la scène du Lollapalooza Paris en juillet prochain et pour lequel vous pouvez encore prendre vos places !