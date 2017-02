Lana Del Rey fait des révélations sur son prochain album et une collaboration à venir

L’annonce de la date de sortie du cinquième album de Lana Del Rey est imminente depuis que le clip plein d’amour et de beauté Love a été dévoilé. Preuve que les fans de la chanteuse américaine sont encore au rendez-vous, la vidéo réalisée par Rich Lee a dépassé les 18 millions de vues en moins d’une semaine ! Une série de date en festival, dont une à Paris à la première édition française de Lollapalooza, a d’ores et déjà été annoncée, on peut donc espérer que l’arrivée du successeur de Honeymoon sorti en 2015 se fasse avant l’été. Lors d’une interview à l’antenne de la BBC Radio 2, l’interprète de Video Games en a dit un peu plus sur son prochain opus et a notamment révélé qu'il aurait une dimension plus sociale, évoquant le climat politique actuel plutôt tendu. Côté influences, les sonorités rappelleront celles des années 50-60, de Shangri-Las aux débuts de Joan Baez.

Toujours lors de cette même interview, l’Américaine a également fait une révélation surprenante sur une de ses collaborations à venir. Elle serait entrain de travailler avec Miles Kane l’acolyte d’Alex Turner de The Last Shadow Puppets. Ils travailleraient « sur quelque chose pour le fun », donc rien qui concerne le cinquième album studio de Lana Del Rey ni un futur opus à venir de TLSP. Rappelons que les deux artistes avaient été filmés récemment ensemble chantant du Elton John au karaoké avec Alex Turner lors d’une scène plutôt comique !