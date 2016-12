Lana Del Rey chante Santa Baby pour un fan (video)

Si Selena Gomez, Taylor Swift et Katy Perry ont célébré Noël comme ça, Lana Del Rey a décidé de ravir un jeune fan en réinterprétant à sa manière le célèbre Santa Baby d'Eartha Kitt ! La voilà près du sapin familial aux côtés de sa soeur Caroline Grant en train de chanter le tube incontournable de Noël avec sa moue qui l'a rendue célèbre... En légende de la vidéo Instagram, on peut lire qu'elle s'adresse à un jeune fan de 11 ans. Mais on est persuadés que ses fans adultes apprécieront tout autant cette chanson sexy au possible.

Lana Del Rey s'est par ailleurs filmée près de la cheminée, souhaitant un joyeux Noël à tous ses followers. Décidément, la chanteuse n'arrête pas avec les vidéos faites maison ! Lana Del Rey se montrait récemment en train de danser sur le nouvel album de The Weeknd. Par contre, la chanteuse se fait plus discrète en matière de concerts. Pour l'instant, rien de programmé en 2017 à part deux dates en août au festival Øya à Oslo et à Helsinki au Flow Festival. Mais Lana Del Rey serait en fait en train de travailler en studio sur de nouveaux morceaux...