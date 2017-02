Lana Del Rey, Alex Turner et Miles Kane chantent du Elton John au karaoké (vidéo)

N’est pas roi du karaoké qui le veut ! Si vous êtes aussi du genre à briser les glaces et casser les oreilles dès que vous vous emparez d’un micro, la vidéo ci-dessous va vous parler. Des images inédites sont apparues un peu plus tôt sur la toile, mettant en scène la chanteuse américaine Lana Del Rey, Alex Turner et Miles Kanes du duo The Last Shadow Puppets ainsi que Cam Avery de Tame Impala. Les quatre amis semblent être plutôt alcoolisés (enfin on l’espère pour eux du moins) et sont entrain de chanter avec beaucoup d’enthousiasme la chanson Tiny Dancer d’Elton John au karaoké. Sauf que contrairement à ce qu’on pourrait penser et à ce que les artistes nous ont proposé habituellement sur leurs disques ou en concert, le tout est affreusement faux… On regarde cette vidéo hilarante !

Pour retrouver les performances vocales habituelles de ces stars de la musique, rendez-vous les 22 et 23 juillet à la première édition française de Lollapalooza à Paris où Lana Del Rey partage l’affiche avec Red Hot Chili Peppers ou encore The Weeknd. Aucun album à venir n’a encore été annoncé par l’artiste originaire de New-York. Quant à The Last Shadow Puppets, leur dernier EP The Dream Synopsis est disponible depuis plusieurs mois, et vous pourrez bientôt retrouver Alex Turner, on croise les doigts, sur le nouvel album de The Arctic Monkeys apparemment vraiment en préparation à présent !