Lady Gaga : Un plagiat au Super Bowl ? Pink vient à son secours !

La performance de Lady Gaga au Super Bowl a impressionné pas mal de téléspectateurs, dont beaucoup de musiciens ! La maîtrise de sa voix, ses chorégraphies endiablées, ses tenues pailletées et bien sûr ses acrobaties impressionnantes suspendue par un câble dans les airs à faire des pirouettes... Il fallait le faire ! Mais voilà, les fans de Pink ont crié au scandale en reconnaissant la marque de fabrique aérienne de la chanteuse de "Raise Your Glass"...

Y'all, Pink is PISSED that Lady Gaga copied her acroyoga gimmick. — GG (@polkahauntsus) February 6, 2017

Yo lady Gaga stole pink's whole acrobatic routine lmao — #babythot (@TanishaTetrad) February 6, 2017

#womensupportingwomen #happymonday #letsnotgetdistracted Une photo publiée par P!NK (@pink) le 6 Févr. 2017 à 13h34 PST

Une polémique que Pink a voulu tuer dans l'oeuf ! Sur Instagram, elle a posté un message de soutien à Lady Gaga, où elle a salué sa performance au Super Bowl : "Parlons de ceci avant que ça ne devienne une vraie polémique… Lady Gaga a cassé la baraque hier. Sa voix était puissante et belle, ses tenues étaient parfaites, la chorégraphie excellente, elle y a mis tout son cœur et elle a chanté à propos de l’amour et de l'union, le tout devant des millions et des millions de personnes (...) Qui se soucie si j'ai volé en premier ? Parce ce que ce n’est pas le cas ! Le Cirque de Soleil et Peter Pan flottent dans les airs depuis des années". Pink, qui vient d'accoucher de son deuxième enfant, demande ainsi à ses fans de se concentrer sur la "vraie controverse", celle à propos de Donald Trump "leader dépouillant notre humanité minute par minute". Bien dit.