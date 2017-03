Lady Gaga remplace Beyoncé à Coachella

A l'annonce de la grossesse de Beyoncé, on avait parié sur un remplacement par Daft Punk, Lady Gaga, The Weeknd, Kanye West ou encore Frank Ocean pour l'édition 2017 de Coachella. Les bookmakers donnaient d'ailleurs encore jusqu'à très récemment le duo casqué favori pour remplacer Queen Bey. Mais finalement c'est bien la mother monster qui sera l'headliner des samedi 15 et 22 avril. Si les fans de la beyhive ne sont pas nécessairement des little monsters, les festivaliers ne devraient pas vraiment perdre au change, les deux artistes sont de vraies bêtes de scènes. Ce sera également l'occasion pour Lady Gaga de donner un avant-goût de sa tournée, le Joanne World Tour, qui doit commencer le 1er août à Vancouver ( Canada).

Let's party in the desert! ????✌️???? pic.twitter.com/2SYOv7TscF — xoxo, Joanne (@ladygaga) 1 mars 2017

Lady Gaga s'impose comme LA star de 2017 avec un retour en force depuis la sortie de son cinquième album, Joanne. Elle a illuminé le SuperBowl 2017 avec une performance en forme de retour aux sources et s'est offert une prestation totalement dingue aux côtés de Metallica lors des Grammy Awards 2017. Quant aux fans de Beyoncé ils peuvent sécher leurs larmes, leur reine sera de retour à Coachella en 2018. La chanteuse a été confirmée comme headliner de la prochaine édition du festival, une raison de plus pour être dans les starting blocks à l'ouverture de la billetterie. Quant à Daft Punk, la possibilité d'une tournée en 2017 n'est pas enterrée et les fans continuent d’espérer un passage à Glastonbury cette année. On vous rappelle également qu'on vous fait toujours gagner vos séjours pour Coachella sur Virgin Radio !