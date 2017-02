Lady Gaga, Metallica, Bruno Mars... les news musique de la semaine

Semaine chargée dans l'industrie musicale ! Vous le savez, les Grammy Awards ont eu lieu le 12 février dernier à Los Angeles. C'était l'occasion pour Adele de défendre son dernier album (25) tandis que Ed Sheeran a joué son presque culte Shape of You. De son côté, Lady Gaga a donné une performance mémorable avec Metallica. N'oublions pas que cette cérémonie état placée sous le signe de l'hommage : Bruno Mars a interprété un titre de l'incontournable Prince et Adele, elle, n'a pas pu contenir son émotion. Enfin, ces Grammys ont marqué le retour de Daft Punk sur scène.

Revivez la performance de Lady Gaga et Metallica !

Ed Sheeran présente Shape of You à l'assemblée

Le vibrant hommage de Bruno Mars à Prince

Adele en larmes pendant son hommage à George Michael

Daft Punk de retour sur scène avec The Weeknd