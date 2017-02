Lady Gaga et Metallica préparent une nouvelle collaboration 

Si vous avez aimé la prestation de Lady Gaga et de Metallica aux Grammy Awards 2017 (malgré les problèmes techniques de James Hetfield), vous allez être ravis d'apprendre que ce ne sera pas leur seule collaboration musicale. La chanteuse s'est montrée impressionnante sur scène à leurs côtés et nous a prouvé qu'elle avait l'âme d'une véritable rock star. A tel point que les membres de Metallica ont bien l'intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin musical avec elle. Lars Ulrich a même précisé à Rolling Stone qu'il y aurait une nouvelle collaboration dans le futur après leur tournée mondiale respective : "On a déjà commencé à se projeter au prochain chapitre quand on pourra refaire ça. Ce n'est pas une de ces trucs où 20 avocats, stratèges et managers essayent de forcer deux personnes de mondes différents à mettre en place une performance de 4 minutes sur une chaîne nationale. C'est aussi organique et authentique que ça peut l'être. On ne fait que commencer."

Le batteur de Metallica, qui chante du Rihanna dans la bande annonce de Carpool Karaoké la série, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur Lady Gaga qu'il qualifie même de "parfait cinquième membre essentiel du groupe". Il ajoute que "sa voix, son attitude, sa vision sur tout est juste géniale. C'était tellement évident et organique et elle a juste l'esprit hard rock et métal dans les veines. C'est naturel pour elle. Il n'y a rien de forcé, elle a juste cette énergie très chaleureuse et facile". On a hâte d'en voir plus !