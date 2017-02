Lady Gaga et Metallica, leur performance explosive aux Grammy Awards (video)

A l'annonce de la performance commune entre Lady Gaga et Metallica les réseaux sociaux se sont embrasés. La mother monster allait elle poser sa voix sur les mots du groupe de metal ? Le groupe de James Hetfield et Lars Ulrich allaient ils jouer les back up band de luxe pour la chanteuse ? Finalement, Lady Gaga a joué les guest de luxe pour Metallica en interprétant leur chanson Moth Into Flame, extrait de leur dernier album Hardwired... to Self-Destruct. On ne vous cache pas que la performance vocale de la chanteuse était quelque peu noyée par les instruments, pas sûre que ses fans étaient subjugués par cette séquence...

Metallica étaient en compétition pour deux Grammy Awards tandis que Lady Gaga n'était pas éligible cette année. La chanteuse confirme en tout cas ses goûts musicaux très éclectiques. De quoi continuer à dérouter ses fans après ses échappées jazzy ( l'album Cheek to Cheek), country et rock ( Joanne, son dernier album).