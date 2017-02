Lady Gaga et Metallica en duo aux Grammy Awards 2017 ?

On attend encore une confirmation officielle des Grammy Awards mais plusieurs sites annoncent que Lady Gaga sera de la partie ce dimanche 12 février. La chanteuse devrait performer mais pas dans n'importe quelle circonstance. On l'annonce dans un duo avec Metallica ! La rencontre de la mother monster et des métalleux n'est pas si surprenante bien qu'événementielle. L'artiste a pris un tournant rock sur son dernier album comme le souligne la présence de Mark Ronson, Kevin Parker (Tame Impala) et Josh Homme ( Queen of the Stone Age, Eagle of Death Metal) au casting de son dernier album, Joanne. Reste à savoir si Lady Gaga posera sa voix sur une chanson de Metallica ou si l'on aura droit à un mash up de leur discographie !

Lady Gaga will perform with Metallica at the 2017 GRAMMYs, on February 12th! pic.twitter.com/V8Qu5Jn1e4 — Lady Gaga / JOANNE (@stevenartpop) 7 février 2017

Lady Gaga, qui vient d'annoncer son Joanne World Tour avec un passage en France, est décidément l'artiste du moment. Elle s'est produite dimanche dernier sur la scène de la mi temps du Super Bowl 2017 et sa performance, visionnée par 117,5 millions de spectateurs, est la deuxième plus regardée des spectacles de mi temps du Super Bowl (Katy Perry reste n°1). Le nouvel album de Lady Gaga est en revanche sorti trop tard pour faire partie des nommés aux Grammy Awards 2017. La chanteuse se contentera donc de performer ce dimanche 12 février pour une performance qu'on espère plus anthologique que son spectacle au Super Bowl, efficace mais qui manquait un peu d'originalité !