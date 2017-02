Lady Gaga en concert à Paris, ses deux dates sold out en quelques minutes

Presque trois ans, c'est le temps qui s'est écoulé entre le dernier concert parisien de Lady Gaga (à Bercy en novembre 2014 pour le Artpop Ball ) et sa prochaine date à l'AccorHotels Arena en octobre prochain. Dans la foulée de sa performance au Super Bowl l'artiste avait annoncé son Joanne World Tour avec un concert à Paris. Il n'aura fallu que 10 minutes pour que toutes les places de cette date du 6 octobre soit prises, heureusement pour les little monsters français, leur reine a ajouté dès 11h une deuxième date, sold out elle aussi en quelques minutes. S'il fallait une ultime preuve que malgré ses supposés errements artistiques Lady Gaga peut toujours compter sur une solide fan base, la voici. Le Joanne World Tour commencera à Vancouver le 1er août, ce qui laisse à la chanteuse six mois pour préparer sa tournée.

Avec Joanne, Lady Gaga a une nouvelle fois surpris ses fans, en épousant cette fois ci une esthétique rock voir country. Les premiers clips, accompagnant les singles Perfect Illusion et Million Reasons, ont déçu tous ceux qui étaient fans des coups d'éclat artistiques auxquels la mother monster les avaient habitué. Cette semaine Lady Gaga a cependant semblé retourner à ses premières amours. D'abord avec une performance au Super Bowl où elle a fait la part belle à ses plus grands tubes pop puis en dévoilant le clip de John Wayne où l'on retrouve toute son excentricité. Lady Gaga est en tout cas très attendu par ses fans, les autres salles de concert où elle se produira en Europe ont également vendu tous leurs billets pour sa tournée ce matin !