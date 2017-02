Lady Gaga donne un Show exceptionnel lors du Super Bowl (VIDEOS)

Cette performance, tout le monde l'attendait. Depuis que Lady Gaga a été choisie pour faire le show lors de la mi-temps du Super Bowl, le monde entier trépignait de découvrir ce moment. Vous le savez, ce programme est le plus suivi du monde : on compte des millions de téléspectateurs aux Etats-Unis et on ne vous parle même pas de ceux qui passent par le streaming. Pour son show, Lady Gaga a choisi de reprendre ses plus grands tubes comme Born This Way et aussi, elle n'a pas manqué de s'en prendre à Donald Trump.

Pour voir la vidéo en intégralité, il faut aller sur Youtube.

Voici la vidéo de le représentation entière de Lady Gaga au #SuperBowl ! https://t.co/01RQe9wpWj — ㅤㅤ (@AHSNewsFrance) 6 février 2017

Rooting for you @ladygaga! You got this ❤????????????????#LittleMonsters — KATY PERRY (@katyperry) 5 février 2017

Comme toujours, Lady Gaga nous a offert un défilé de tenues extravagantes (mais magnifiques) et elle a subjugué près de 110 millions de téléspectateurs. On vous le précisait plus haut, elle a profité de sa performance pour partager son opinion quant à la politique de Donald Trump : pour ça, elle a mis la tolérance à l'honneur. Du côté des stars, même Katy Perry a salué la chanteuse sur Twitter et on la comprend.