Lab Virgin Radio : Suivez l'émission spéciale avec Milky Chance et Her en Facebook Live le 16/02 à 16h

Il va y avoir du beau monde ce jeudi 16 février dans les studios de Virgin Radio ! Milky Chance et Her sont les invités du Lab Virgin Radio de Lionel, une émission ouverte aux auditeurs qui se sont précipités pour tenter de recevoir leurs invitations pour assister à l’évènement. Le duo Milky Chance formé par Clemens et Phillip s’apprête à sortir son second album Blossom le 17 mars prochain, près de 4 ans après le carton du premier opus Sadnecessary et le tube Stolen Dance. Leur passage dans le Lab sera l’occasion pour nous de découvrir en live avant tout le monde quelques nouveaux morceaux tant attendus ! Quant à Her, un autre duo aussi, eux évoluent dans un pop teintée de soul incroyablement classe et sensuelle. Ils n’ont qu’un EP à leur actif mais ne devrait pas tarder à rayonner en France et dans le monde entier dans les mois à venir.

Si vous n’avez pas pu obtenir vos places pour assister au Lab Virgin Radio avec Milky Chance et Her ce jeudi 16 février, pas de panique, l’émission sera à suivre en live sur la page Facebook officiel de Virgin Radio. Les deux groupes donneront une interview au micro de Lionel et se produiront lors d’une petite session live acoustique. Autant vous dire que de grands moments de musique sont à prévoir, ne manquez pas le rendez vous jeudi 16 février à 16h !