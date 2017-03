Lab Virgin Radio : Suivez l'émission spéciale avec Cris Cab en Facebook Live le 13/03 à partir de 15h30

Ce lundi 13 mars il vous faudra être dans les studios de Virgin Radio… ou devant votre écran d’orfinateur ! Le chanteur américain Cris Cab sera dans nos locaux à partir de 15h30 pour l’enregistrement du Lab, où il nous réserve un petit live et une interview. Piqûre de rappel sur l’actualité de l’artiste ! À seulement 20 ans, Cris Cab avait été révélé au grand public grâce à son tube Liar Liar (2013), produit et écrit par un certain Pharrell Williams… Il sort un premier album Where I Belong un an plus tard, réalise entre autre un petit remix d’Englishman in New York de Sting ou bien le featuring Bada Bing avec Youssoupha. Cette année, Cris revient avec sa nouvelle chanson Turn Out Light qui était d’ailleurs notre Virgin Friday d’il y a quelques mois, une petite pépite qu’il nous présentera certainement en live le 13/03 prochain !

Parce que chez Virgin Radio on est des gens plutôt sympas, on vous fait gagner des invitations pour le Lab avec Cris Cab le 13/03 à 15h30 ! Pour ceux n’ayant pas réussi à obtenir des places ou ne pouvant faire le déplacement jusqu’à nos locaux, pas de panique, on a pensé à vous et l’émission sera à suivre en direct le jour J sur la page Facebook officielle de Virgin Radio. Rendez-vous le lundi 13 mars à 15h30 !