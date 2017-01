Lab Virgin Radio : Suivez l'émission spéciale avec Brice Conrad le 10/01 à 15h en Facebook Live

Ce mardi 10 janvier, le Lab Virgin Radio sera exceptionnellement ouvert au public, et Lionel reçoit Brice Conrad pour cette émission spéciale qui débutera à partir de 15h ! Le chanteur français originaire de Pfulgriesheim a été révélé au grand public en 2013 avec la sortie de son premier album Nuit Bleue porté par les titres phares Oh La ou encore Léa. Après près de quatre ans d’absence, Brice Conrad revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel album 2, dont la sortie est prévue pour ce vendredi 13 janvier. Mardi, il sera dans les studios de Virgin Radio pour nous en dire un peu plus et nous le présenter en live, et si vous ne pouvez pas être de la partie, pas de panique, l’émission sera à suivre en direct sur notre page Facebook officielle !

Pour assister de chez vous, comme si vous étiez, au Lab Virgin Radio avec Brice Conrad, rendez-vous ce mardi 10 janvier à partir de 15h sur la page officielle de Virgin Radio. L’interview et le live de Brice Conrad seront à suivre en direct, ne manquez pas l’événement. On vous rappelle par ailleurs qu’il reste des places à gagner pour assister au Lab Virgin Radio spécial avec Brice Conrad le 10/01 à partir de 15h !