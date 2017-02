Lab Virgin Radio spécial Creative Live Session ce dimanche 19/02

Mercredi 15 février dernier, il fallait être au YOYO - Palais de Tokyo à Paris pour la Creative Live Session ! À l’occasion de cet évènement organisé par Virgin Radio, Jain, Julien Doré, Peter Peter et Part-Time Friends étaient de la partie et nous ont offert une soirée particulièrement réussie. Jain a mis le feu comme d’habitude quelques jours après son sacre aux Victoires de la Musique 2017, Julien Doré a envoûté tout le public avec son charisme inégalable, Peter Peter a assuré un retour gagnant avec une prestation maitrisée et subjuguante, enfin Part-Time Friends nous a définitivement convaincus qu’ils étaient LE duo pop folk à suivre en 2017. Si vous n’étiez pas avec nous, bonne nouvelle, la Creative Live Session sera à revivre ce dimanche 19/02 dans le Lab Virgin Radio !

Pour ce Lab un peu spécial, Lionel vous fera revivre les meilleurs moments de la soirée avec les titres lives les plus réussis mais aussi toutes les interviews de Jain, Julien Doré, Peter Peter et Part-Time Friends qui ont répondu aux quelques questions de l’animateur mercredi dernier. Le rendez-vous est pris ce dimanche de 20h à minuit, on sait déjà que la semaine va se finir en beauté… et surtout en musique !