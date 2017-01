Lab Virgin Radio : Gagnez vos places pour l’émission spéciale avec Brice Conrad le 10/01

Depuis le début de la saison, Virgin Radio vous donne l’opportunité exceptionnelle de faire partie du public du Lab Virgin Radio qui reçoit chaque semaine de prestigieux invités. Ce mardi 10 janvier Brice Conrad sera dans nos locaux à partir de 15h pour répondre à quelques questions de Lionel mais aussi pur se produire en live afin de nous présenter son second album 2 qui sort le vendredi 13 janvier prochain. Souvenez-vous en 2013, le chanteur originaire de Pfulgriesheim sortait son premier album Nuit Bleue et avait envoûté la France notamment grâce à ses titres Oh la ou Léa. Il revient en 2017 avec un nouvel opus, et sera donc de passage dans le Lab Virgin Radio pour fêter l’évènement. Pour gagner vos places, suivez le guide !

Si vous voulez tenter votre chance et peut-être remporter vos places pour assister au Lab Virgin Radio avec Brice Conrad, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correction à la question du formulaire en ayant au préalable bien renseigné vos coordonnées sans oublier de bien lire le règlement. Vous serez peut-être tirés au sort et recevrez vos places pour le live et l’interview de Brice Conrad. Bonne chance à tous ! À savoir, l’émission sera également à suivre en Facebook Live sur notre page officielle.