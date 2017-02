Lab Virgin Radio avec Møme : Gagnez vos places pour assister à l'émission du 23/02 à 14h30

Jeudi 23 février, à 14h30, c'est au tour de Møme de venir enregistrer le Lab Virgin Radio. Une émission que vous allez pouvoir suivre en direct depuis les studios de Virgin Radio. L'occasion d'en apprendre plus sur l'artiste, après ses deux passages très réussis à Electroshock et de découvrir son univers musical au delà de son tube Aloha. Le niçois a dévoilé il y a quelques mois Panorama, un premier album studio très riche, enregistré en Australie et qui constitue un merveilleux carnet de voyage de ses aventures au pays des kangourous. Le Lab Virgin Radio sera donc l'occasion de découvrir Møme en interview avec Lionel mais aussi de profiter d'une jolie session acoustique en sa compagnie.

Pour gagner vos places et assister au Lab spécial Møme jeudi 23 février à 14h30, c'est super simple. On vous invite à répondre à la question du formulaire, à nous laisser vos coordonnées complètes et à consulter le règlement du jeu concours, et le tour est joué. Vous n'avez ensuite plus qu'à croiser les doigts pour être tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous et à très vite !